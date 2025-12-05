Ричмонд
Марсело о любимом тренере: «Я учился у всех, даже у Капелло, который начасто меня ставил. У меня отличные отношения с Зиданом и Анчелотти»

Бывший защитник «Реала» Марсело ответил на вопрос о любимом тренере.

Источник: Спортс"

— Почему тренеры типа Зидана работают в «Реале» лучше, чем более тактические специалисты типа Бенитеса?

— Не знаю. Честно говоря, я очень хорошо ладил с Рафой Бенитесом, я многому у него научился. Думаю, это разные тренеры, у каждого из которых своя философия игры.

— У вас были отличные тренеры. Есть ли любимый?

— О, это невозможно [выбрать]. Я учился у всех, даже у Капелло, который нечасто ставил меня на поле, что я прекрасно понимаю еще с детства, но он мне очень помог.

Думаю, ты учишься у всех, но так как я провел больше времени с Зиданом и Анчелотти, у меня сложились очень хорошие отношения с ними. Все мои воспоминания о Зидане великолепны, как и все воспоминания об Анчелотти.

Но у меня были и другие тренеры, с которыми у меня были очень хорошие отношения, например, Хуанде Рамос, который тоже мне очень помог, Пеллегрини… У каждого тренера было что-то особенное, — отметил Марсело.

Марсело: «После хорошего матча Моуринью назвал меня лучшим, топом. Следующая игра была ужасной, и он сказал: “Ты отстой, что ты наделал?” Жозе изменил мое мышление, сделав более агрессивным».