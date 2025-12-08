Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.95
П2
2.61
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.75
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.00
П2
96.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Балотелли о финале ЛЧ с «Интером» против «Баварии» в 2010-м: «На 98% был уверен, что забью, но Моуринью не выпустил меня. Было тяжело, я был хорош в тот момент, но г

Бывший нападающий «Интера» Марио Балотелли рассказал, как расстроился, когда Жозе Моуринью не выпустил его в финале Лиги чемпионов в 2010 году против «Баварии» (2:0). В том матче дублем отметился другой форвард «нерадзурри» Диего Милито.

Источник: Спортс"

Бывший нападающий «Интера» Марио Балотелли рассказал, как расстроился, когда Жозе Моуринью не выпустил его в финале Лиги чемпионов в 2010 году против «Баварии» (2:0). В том матче дублем отметился другой форвард «нерадзурри» Диего Милито.

"Я не выигрывал чемпионат мира. Думаю, после чемпионата мира победа в Лиге чемпионов — лучшее, что может случиться с футболистом. Это был невероятный опыт.

К сожалению, Моуринью не выпустил меня в финале. Я был немного расстроен, потому что в течение недели, пока мы были в Мадриде на тренировках, он пробовал меня на поле. Хорошо. А потом за несколько дней до матча он изменил свое решение.

Он принял хорошее решение для команды, но, очевидно, в тот момент это было тяжело. Я был хорош в тот момент. Конечно, нельзя быть уверенным на 100%, но на 98% я уверен, что забил бы. Но это неважно, потому что в конце концов мы выиграли, и это самое главное", — сказал Балотелли.