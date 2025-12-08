Балотелли о финале ЛЧ с «Интером» против «Баварии» в 2010-м: «На 98% был уверен, что забью, но Моуринью не выпустил меня. Было тяжело, я был хорош в тот момент, но г

Он принял хорошее решение для команды, но, очевидно, в тот момент это было тяжело. Я был хорош в тот момент. Конечно, нельзя быть уверенным на 100%, но на 98% я уверен, что забил бы. Но это неважно, потому что в конце концов мы выиграли, и это самое главное", — сказал Балотелли.