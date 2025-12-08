Балотелли о финале ЛЧ с «Интером» против «Баварии» в 2010-м: «На 98% был уверен, что забью, но Моуринью не выпустил меня. Было тяжело, я был хорош в тот момент, но г

"Я не выигрывал чемпионат мира. Думаю, после чемпионата мира победа в Лиге чемпионов — лучшее, что может случиться с футболистом. Это был невероятный опыт.
К сожалению, Моуринью не выпустил меня в финале. Я был немного расстроен, потому что в течение недели, пока мы были в Мадриде на тренировках, он пробовал меня на поле. Хорошо. А потом за несколько дней до матча он изменил свое решение.
Он принял хорошее решение для команды, но, очевидно, в тот момент это было тяжело. Я был хорош в тот момент. Конечно, нельзя быть уверенным на 100%, но на 98% я уверен, что забил бы. Но это неважно, потому что в конце концов мы выиграли, и это самое главное", — сказал Балотелли.