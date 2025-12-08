Ричмонд
Итурральде поддержал решения арбитра Кинтеро в матче «Реала»: «Гарсия опоздал и наступил на Сведберга. Каррерас дважды сделал жест в сторону судьи после 1-й желтой — так нельзя»

Эск-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил решения арбитра в матче «Реала» с «Сельтой» (0:2) в 15-м туре Ла Лиги.

Источник: Спортс"

На 64-й минуте был удален Фран Гарсия, получивший две желтых карточки — за срыв атаки соперника в результате фола на Серхио Каррейре и за нарушение против Виллиота Сведберга. В добавленное ко второму тайму время защитник мадридцев Альваро Каррерас получил две желтых карточки за споры с арбитром Алехандро Кинтеро и был удален с поля.

Об удалении Франа Гарсии.

«Это было совершенно ненужное действие Франа Гарсии; он наступил на него, сыграв с большим опозданием… Это желтая карточка, а если у него уже была одна, то красная. [Первая] — чистая желтая, потому что это была очень явная, многообещающая атака, в этом нет никаких сомнений».

О желтой карточке Джуду Беллингему за выход на поле без разрешения судьи.

«Это за неправильный выход на поле. Разрешение должен дать главный судья, а не резервный арбитр… И если у него его не было, это карточка».

О призывах дать карточку Тчуамени в первом тайме.

«Это явный фол, потому что он стремился столкнуться с игроком “Сельты”, но это решение можно интерпретировать по-разному».

О правомерности удаления Каррераса.

«Он дважды делает жест в сторону судьи после получения первой желтой карточки. Так делать нельзя, это необъяснимая ошибка, а значит, это вторая карточка», — заявил Эдуардо Итурральде Гонсалес.