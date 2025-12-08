«МЮ» сыграет с «Брайтоном» в 3-м раунде Кубка Англии, «Тоттенхэм» — с «Астон Виллой», «Челси» — с «Чарльтоном», «Арсенал» &m

Матчи этой стадии турнира пройдут в уик-энд 10 января. Жеребьевка определила следующие пары:
«Вулверхэмптон» — «Шрусбери»;
«Донкастер» — «Саутгемптон»;
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»;
«Порт Вейл» — «Флитвуд Таун»;
«Престон» — «Уиган»;
«Ипсвич» — «Блэкпул»;
«Рексхэм» — «Ноттингем Форест»;
«Чарльтон» — «Челси»;
«Манчестер Сити» — «Эксетер»;
«Вест Хэм» — «Куинз Парк Рейнджерс»;
«Шеффилд Уэнсдей» — «Брентфорд»;
«Фулхэм» — «Мидлсбро»;
«Эвертон» — «Сандерленд»;
«Ливерпуль» — «Барнсли»;
«Бернли» — «Миллуолл»;
«Норвич Сити» — «Уолсолл»;
«Портсмут» — «Арсенал»;
«Дерби Каунти» — «Лидс»;
«Суонси» — «Вест Бромвич»;
«Солфорд Сити» — «Суиндон»;
«Борэм Вуд» — «Брэкли Таун» или «Бертон»;
«Гримсби Таун» — «Уэстон-супер-Мар»;
«Халл» — «Блэкберн»;
«Ньюкасл» — «Борнмут»;
«МК Донс» — «Оксфорд Юнайтед»;
«Челтнем» — «Лестер»;
«Кембридж» — «Бирмингем»;
«Бристоль Сити» — «Уотфорд»;
«Сток Сити» — «Ковентри»;
«Мэкклсфилд Таун» — «Кристал Пэлас»;
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»;
«Шеффилд Юнайтед» — «Мэнсфилд Таун».