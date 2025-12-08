Ричмонд
«МЮ» сыграет с «Брайтоном» в 3-м раунде Кубка Англии, «Тоттенхэм» — с «Астон Виллой», «Челси» — с «Чарльтоном», «Арсенал» &m

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии.

Источник: Спортс"

Матчи этой стадии турнира пройдут в уик-энд 10 января. Жеребьевка определила следующие пары:

«Вулверхэмптон» — «Шрусбери»;

«Донкастер» — «Саутгемптон»;

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»;

«Порт Вейл» — «Флитвуд Таун»;

«Престон» — «Уиган»;

«Ипсвич» — «Блэкпул»;

«Рексхэм» — «Ноттингем Форест»;

«Чарльтон» — «Челси»;

«Манчестер Сити» — «Эксетер»;

«Вест Хэм» — «Куинз Парк Рейнджерс»;

«Шеффилд Уэнсдей» — «Брентфорд»;

«Фулхэм» — «Мидлсбро»;

«Эвертон» — «Сандерленд»;

«Ливерпуль» — «Барнсли»;

«Бернли» — «Миллуолл»;

«Норвич Сити» — «Уолсолл»;

«Портсмут» — «Арсенал»;

«Дерби Каунти» — «Лидс»;

«Суонси» — «Вест Бромвич»;

«Солфорд Сити» — «Суиндон»;

«Борэм Вуд» — «Брэкли Таун» или «Бертон»;

«Гримсби Таун» — «Уэстон-супер-Мар»;

«Халл» — «Блэкберн»;

«Ньюкасл» — «Борнмут»;

«МК Донс» — «Оксфорд Юнайтед»;

«Челтнем» — «Лестер»;

«Кембридж» — «Бирмингем»;

«Бристоль Сити» — «Уотфорд»;

«Сток Сити» — «Ковентри»;

«Мэкклсфилд Таун» — «Кристал Пэлас»;

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»;

«Шеффилд Юнайтед» — «Мэнсфилд Таун».