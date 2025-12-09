Макси Родригес о Ямале и Месси: «Ламин — звезда, не по годам зрелый футболист. Но нельзя его сравнивать с человеком, который играет уже 20 лет и участвовал в пяти ЧМ»

— Сможет ли Ламин Ямаль приблизиться к уровню [Месси и Марадоны]?
— Он звезда. То, что он делает, невероятно. Но нельзя сравнивать ребенка, который только начинает карьеру, с человеком, который играет уже двадцать лет и участвовал в пяти чемпионатах мира.
Ламин великолепен, он не по годам зрелый футболист. Будет здорово увидеть в финале [ЧМ-2026] опытного игрока и того, кого многие считают его преемником. Нам не следует сравнивать, мы должны просто наслаждаться им. Испания будет наслаждаться им еще очень долго, — сказал Родригес.