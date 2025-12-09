Ричмонд
Макси Родригес о Ямале и Месси: «Ламин — звезда, не по годам зрелый футболист. Но нельзя его сравнивать с человеком, который играет уже 20 лет и участвовал в пяти ЧМ»

Бывший полузащитник сборной Аргентины Макси Родригес объяснил, почему не стоит сравнивать Ламина Ямаля и Лионеля Месси.

Источник: Спортс"

— Сможет ли Ламин Ямаль приблизиться к уровню [Месси и Марадоны]?

— Он звезда. То, что он делает, невероятно. Но нельзя сравнивать ребенка, который только начинает карьеру, с человеком, который играет уже двадцать лет и участвовал в пяти чемпионатах мира.

Ламин великолепен, он не по годам зрелый футболист. Будет здорово увидеть в финале [ЧМ-2026] опытного игрока и того, кого многие считают его преемником. Нам не следует сравнивать, мы должны просто наслаждаться им. Испания будет наслаждаться им еще очень долго, — сказал Родригес.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
