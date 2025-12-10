Ричмонд
Николя Пепе: «Называть Роналду талантом поколения — перебор. Может, Месси подарит ему парочку титулов»

Полузащитник «Вильярреала» Николя Пепе не согласен с мнением, что Криштиану Роналду — лучший игрок в своем поколении.

Источник: Спортс"

— Роналду добился очень многого, чего никто другой не смог бы. Этого у него не отнять. Но назвать его талантом поколения — это перебор.

— Назвать Роналду талантом поколения — перебор?

— Перебор.

— Это единственный игрок в истории, который забьет 1000 голов.

— Он забил 200 пенальти с момента перехода в «Аль-Наср». Двести, двести. И Месси забивает.

— Месси очень хорош, но он никогда не догонит Роналду. Месси никогда не забьет 1000 голов.

— Месси уже опережает Роналду. Сколько титулов выиграл Роналду с тех пор, как Месси оказался в Лиге 1? Не так уж и много. А Месси выиграл все. Может, он подарит Роналду парочку титулов, — сказал Пепе в интервью ютуб-блогеру Just Riadh.

Николя Пепе: «Роналду слишком много говорит о Месси. Кто постоянно болтает в “Наруто”? Саске. Кто молчит? Наруто. Криштиану — как Вегета из Dragon Ball Z. Очевидно, что он номер два».