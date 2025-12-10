Николя Пепе: «Называть Роналду талантом поколения — перебор. Может, Месси подарит ему парочку титулов»

— Роналду добился очень многого, чего никто другой не смог бы. Этого у него не отнять. Но назвать его талантом поколения — это перебор.
— Назвать Роналду талантом поколения — перебор?
— Перебор.
— Это единственный игрок в истории, который забьет 1000 голов.
— Он забил 200 пенальти с момента перехода в «Аль-Наср». Двести, двести. И Месси забивает.
— Месси очень хорош, но он никогда не догонит Роналду. Месси никогда не забьет 1000 голов.
— Месси уже опережает Роналду. Сколько титулов выиграл Роналду с тех пор, как Месси оказался в Лиге 1? Не так уж и много. А Месси выиграл все. Может, он подарит Роналду парочку титулов, — сказал Пепе в интервью ютуб-блогеру Just Riadh.
