Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.45
П2
2.39
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.91
П2
3.40
Футбол. Франция
22:45
Анже
:
Нант
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.27
П2
3.65
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.90
П2
5.00
Футбол. Испания
13.12
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
13.12
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.37
П2
4.30

20-метровую статую Месси показали в Индии. Официальная презентация пройдет на стадионе, вмещающем 70 тысяч человек. Лео будет следить по видеосвязи из соображений безопасности

Статую Лионеля Месси презентовали в Индии.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» откроет памятник самому себе в Калькутте. Высота монумента превышает 20 метров.

Фанаты также смогут посетить фан-зону аргентинца, где находится скульптура футболиста в натуральную величину на троне. Комната украшена копиями его трофеев. Кроме того, был воссоздан дом Месси в Майами — там манекены игрока и его семьи сидят на балконе. Кроме того, был воссоздан дом Месси в Майами — там манекены игрока и его семьи сидят на балконе.

По данным Ole, презентация статуи состоится на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте, вместимость которого составляет 70 000 зрителей. Позже она будет установлена ​​рядом со статуей Диего Марадоны, которая была открыта во время его визита в 2017 году.

Однако уточняется, что из соображений безопасности Месси будет следить за церемонией открытия по видеосвязи.

Вместе с тем ожидается, что Лионель посетит в Индии четыре города: Калькутту, Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели. Там он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и местными известными деятелями.

Кроме того, нападающий примет участие в показе мод вместе со своими партнерами по «Интер Майами» Луисом Суаресом и Родриго Де Полем.

Фото: Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press.

Узнать больше по теме
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше