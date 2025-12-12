20-метровую статую Месси показали в Индии. Официальная презентация пройдет на стадионе, вмещающем 70 тысяч человек. Лео будет следить по видеосвязи из соображений безопасности

Ранее сообщалось, что форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» откроет памятник самому себе в Калькутте. Высота монумента превышает 20 метров.
Фанаты также смогут посетить фан-зону аргентинца, где находится скульптура футболиста в натуральную величину на троне. Комната украшена копиями его трофеев. Кроме того, был воссоздан дом Месси в Майами — там манекены игрока и его семьи сидят на балконе.
По данным Ole, презентация статуи состоится на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте, вместимость которого составляет 70 000 зрителей. Позже она будет установлена рядом со статуей Диего Марадоны, которая была открыта во время его визита в 2017 году.
Однако уточняется, что из соображений безопасности Месси будет следить за церемонией открытия по видеосвязи.
Вместе с тем ожидается, что Лионель посетит в Индии четыре города: Калькутту, Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели. Там он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и местными известными деятелями.
Кроме того, нападающий примет участие в показе мод вместе со своими партнерами по «Интер Майами» Луисом Суаресом и Родриго Де Полем.
Фото: Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press.