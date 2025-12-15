Наумов о Карпине и «Динамо»: «Разочарование года. Бывает так, что тренер попадает не в ту команду. Возможно, он привел бы “Спартак” к медалям или чемпионству»

Иногда бывает так, что тренер попадает не в ту команду или не в ту систему, и у него ничего не складывается. Но потом он уходит в другую команду, и все идет прекрасно. Например, у Эмери ничего не получилось в «Спартаке», а потом он покинул этот клуб и выиграл почти все. Оказалось, что это не его команда.