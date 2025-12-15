Ричмонд
Наумов о Карпине и «Динамо»: «Разочарование года. Бывает так, что тренер попадает не в ту команду. Возможно, он привел бы “Спартак” к медалям или чемпионству»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу Валерия Карпина на посту тренера «Динамо» и предположил, что он мог бы успешно возглавлять «Спартак».

Источник: Спортс"

Карпин покинул бело-голубых в ноябре. После 18 туров «Динамо» занимает в РПЛ 10-е место.

«Разочарованием в этом году стало “Динамо”. Надеялся, что команда будет в лидерах, но, к сожалению, вышло по‑другому. Я хорошо знаю Карпина, верил в его талант и продолжаю верить. Но, увы, не получилось в “Динамо”.

Иногда бывает так, что тренер попадает не в ту команду или не в ту систему, и у него ничего не складывается. Но потом он уходит в другую команду, и все идет прекрасно. Например, у Эмери ничего не получилось в «Спартаке», а потом он покинул этот клуб и выиграл почти все. Оказалось, что это не его команда.

То же самое у Валеры произошло с «Динамо» — не сложилось. А сейчас возьми его в «Спартак», и он, возможно, приведет команду к медалям или чемпионству. К медалям он красно‑белых уже приводил", — сказал Наумов.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
