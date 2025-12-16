Ричмонд
Тренер «Гвадалахары» перед «Барсой»: «Наш стадион — не лучший в мире по состоянию поля. Это не “Камп Ноу” и не “Сантьяго Бернабеу”

Главный тренер «Депортиво Гвадалахара» Пере Марти рассказал о состоянии поля команды перед матчем Кубка Испании против «Барселоны».

Источник: Спортс"

Команда из 3-го испанского дивизиона примет «блауграну» в 1/16 финала турнира. Встреча пройдет 16 декабря. Марти не сможет руководить своими игроками с тренерской скамейки из-за дисквалификации.

"Я должен быть честен. Сейчас это не лучший стадион в мире с точки зрения состояния поля.

У нас было много трудностей в этом плане, хотя мы делаем все возможное, чтобы сделать его идеальным. Это не «Камп Ноу» и не «Сантьяго Бернабеу».

Будем откровенны, в первую очередь мы сами хотим, чтобы поле было в хорошем состоянии из-за нашего стиля игры и футболистов, которые у нас есть", — сказал Пере Марти.