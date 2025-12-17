Кандидат в президенты «Барсы» назвал «Реал» «молокозаводом». Сирия обвинил «Мадрид» в желании скрыть плохие результаты за действиями против каталонцев

46-летний экономист сегодня представил свою кандидатуру на пост президента «Барселоны». Он основал «Движение 42» под лозунгом «Пора начать заново». Число 42 — это символ, так называлась парикмахерская его матери. Кроме того, тот, кто победит на предстоящих выборах, станет 42-м президентом в истории клуба.