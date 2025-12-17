46-летний экономист сегодня представил свою кандидатуру на пост президента «Барселоны». Он основал «Движение 42» под лозунгом «Пора начать заново». Число 42 — это символ, так называлась парикмахерская его матери. Кроме того, тот, кто победит на предстоящих выборах, станет 42-м президентом в истории клуба.
Во время презентации в Sala Bikini в районе Лес Кортс Сирия пообещал, что в случае победы на выборах он не будет заключать сделок с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Кроме того, Марк обвинил «молочный завод» (вероятно, уничижительное описание «Мадрида» из-за прозвища клуба Los Merengues — «сливочные» — Спортс«“) в желании скрыть плохие результаты команды за действиями против “Барселоны” (активность по делу “Негрейры” — Спортс”»).
Сирия, отвечая на вопрос о трансферах, заявил: «Я могу гарантировать, что не будет никаких проблем с фэйр-плей».
Он также назвал основные направления своей кампании. Во-первых, это, сохранение модели, при которой члены владеют клубом. Во-вторых, возрождение девиза «больше, чем просто клуб». В-третьих, финансовая состоятельность, позволяющая конкурировать с государственными клубами, «некоторые из которых находятся в 600 километрах отсюда» (расстояние от Барселоны до Мадрида — Спортс«“).
Кроме того он упомянул клубную академию Ла Масию. Выступление Сирии вызвало аплодисменты.
Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси — незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого».