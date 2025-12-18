«У “Барсы” ложь в острой стадии», «Вини, мы тебя любим», «Команда, помоги Алоносо». Фанаты «Реала» оставили послания у клубной базы

В среду днем у базы «Мадрида» в Вальдебебасе фанаты оставили послания команде перед матчем 1/16 финала Кубка Испании с «Талаверой» (3:2).
«Вини, ты великолепен, мы тебя любим. Не забывайте эти моменты», — гласил один баннер, с размещенными на них фотографиями бразильца. «Команда, помоги Хаби», — говорилось в другом тексте.
Третий баннер касался каталонского клуба: «У “Барселоны” ложь в острой стадии».
В оригинале использовано слово mentiritis — неологизм, напоминающий диагноз и созданный по примеру того, что использовал президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, говоря о «Реале» и активности клуба в деле «Негрейры»: «У них острый барселонит, непреодолимая одержимость “Барсой”.
