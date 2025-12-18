Кейн про 41 гол Левандовского за сезон в Бундеслиге: «Невероятный рекорд, его будет трудно побить. Но это возможно — мне нужно поддерживать уровень еще 4−5 месяцев»

Лучшим результатом на данный момент владеет форвард Роберт Левандовски, который, выступая за «Баварию», забил 41 гол в сезоне-2020/21.
"Думаю, это возможно, особенно учитывая то, как я начал этот сезон. Но впереди еще долгий путь. Мне нужно поддерживать этот уровень еще четыре-пять месяцев.
В футболе самое сложное — это сохранять стабильность на протяжении длительного периода.
Это невероятный рекорд, и его будет трудно побить — знаю это. Мне всегда приятно стремиться к таким достижениям", — сказал Харри Кейн, который забил 18 голов в 14 матчах нынешнего сезона.