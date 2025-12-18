Время пришло. Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка

Сафонов не играл за «ПСЖ» с мая. С начала сезона Шевалье прочно занял место основного голкипера, не давая и шанса Сафонову. Тем не менее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов решил поддержать голкипера в этой непростой ситуации — Сафонов стабильно вызывался в национальную команду с июня. В матчах за национальную команду он не был безуперечен, в том числе допуская результативные ошибки. Но Кафанов не обвинял голкипера и отмечал, что тот будет вызываться в сборную России, даже если не будет играть за «ПСЖ». Кафанов верил, что рано или поздно Сафонов получит шанс закрепится в основном составе парижан.