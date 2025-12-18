Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Витинья — в шорт-листе Globe Soccer Awards на приз игроку года, Энрике, Флик, Алонсо, Артета, Мареска — тренеру, Роналду — лучшему футболисту Ближнего Востока

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.70
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.21
П2
5.88
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.27
П2
6.53
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.69
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.00
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.79
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.97
X
3.86
П2
1.91
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.00
П2
9.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.80
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.30
П2
2.74
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.53
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.99
П2
2.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.76
П2
2.52
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.57
П2
3.82

Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Витинья — в шорт-листе Globe Soccer Awards на приз игроку года, Энрике, Флик, Алонсо, Артета, Мареска — тренеру, Роналду — лучшему футболисту Ближнего Востока

Финалистами премии Globe Soccer Awards в номинации «Лучший игрок года» стали: Усман Дембеле, Витинья (оба — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»).

В номинации «Лучший тренер года» представлены: Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»).

За звание «Лучший игрок на Ближнем Востоке» поборются: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

На награду лучшему молодому игроку года претендуют: Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба — «ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Номинанты на награду лучшему нападающему — Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»).

На приз лучшему полузащитнику года номинированы: Джуд Беллингем («Реал»), Витинья, Жоау Невеш (оба — «ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»).

На звание лучшей мужской команды в 2025 году претендуют «Барселона», «Челси», «Фламенго», «Ливерпуль», «ПСЖ».

Церемония вручения наград Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 28 декабря.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше