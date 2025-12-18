Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Витинья — в шорт-листе Globe Soccer Awards на приз игроку года, Энрике, Флик, Алонсо, Артета, Мареска — тренеру, Роналду — лучшему футболисту Ближнего Востока

В номинации «Лучший тренер года» представлены: Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»).
За звание «Лучший игрок на Ближнем Востоке» поборются: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
На награду лучшему молодому игроку года претендуют: Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба — «ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).
Номинанты на награду лучшему нападающему — Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»).
На приз лучшему полузащитнику года номинированы: Джуд Беллингем («Реал»), Витинья, Жоау Невеш (оба — «ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»).
На звание лучшей мужской команды в 2025 году претендуют «Барселона», «Челси», «Фламенго», «Ливерпуль», «ПСЖ».
Церемония вручения наград Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 28 декабря.