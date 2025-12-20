Ямаль — лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд — 2-й, Кейн — 3-й, Дембеле — 4-й, Мбаппе — 5-й, Рафинья — 6-й, Хвича — 8-й, Беллингем — 12-й, Месси &

Список был составлен по итогам опроса журналистов, аналитиков и экспертов. Каждый из них выбирал свой топ-25, где игрок, занявший первое место, получал 40 баллов, а футболист с 25-го места — 15 очков. Также определенное количество баллов присуждалось за места игроков в рейтингах FourFourTwo, касающихся отдельных позиций на поле.
Топ-25 выглядит так:
1. Ламин Ямаль («Барселона»);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
3. Харри Кейн («Бавария»);
4. Усман Дембеле («ПСЖ»);
5. Килиан Мбаппе («Реал»);
6. Рафинья Диас («Барселона»);
7. Педри («Барселона»);
8. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
9. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
10. Букайо Сака («Арсенал»);
11. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
12. Джуд Беллингем («Реал»);
13. Вильям Салиба («Арсенал»);
14. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»);
15. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
16. Деклан Райс («Арсенал»);
17. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
18. Джамал Мусиала («Бавария»);
19. Жоау Невеш («ПСЖ»);
20. Хулиан Альварес («Атлетико»);
21. Майкл Олисе («Бавария»);
22. Трент Александер-Арнолд («Реал»);
23. Коул Палмер («Челси»);
24. Витинья («ПСЖ»);
25. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Отметим, что Лионель Месси занял 50-е место, Криштиану Роналду в список не попал.