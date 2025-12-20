Ямаль — лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд — 2-й, Кейн — 3-й, Дембеле — 4-й, Мбаппе — 5-й, Рафинья — 6-й, Хвича — 8-й, Беллингем — 12-й, Месси &

Список был составлен по итогам опроса журналистов, аналитиков и экспертов. Каждый из них выбирал свой топ-25, где игрок, занявший первое место, получал 40 баллов, а футболист с 25-го места — 15 очков. Также определенное количество баллов присуждалось за места игроков в рейтингах FourFourTwo, касающихся отдельных позиций на поле.