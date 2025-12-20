Ричмонд
Ямаль — лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд — 2-й, Кейн — 3-й, Дембеле — 4-й, Мбаппе — 5-й, Рафинья — 6-й, Хвича — 8-й, Беллингем — 12-й, Месси &

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг 100 лучших футболистов мира.

Источник: Sports

Список был составлен по итогам опроса журналистов, аналитиков и экспертов. Каждый из них выбирал свой топ-25, где игрок, занявший первое место, получал 40 баллов, а футболист с 25-го места — 15 очков. Также определенное количество баллов присуждалось за места игроков в рейтингах FourFourTwo, касающихся отдельных позиций на поле.

Топ-25 выглядит так:

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Харри Кейн («Бавария»);

4. Усман Дембеле («ПСЖ»);

5. Килиан Мбаппе («Реал»);

6. Рафинья Диас («Барселона»);

7. Педри («Барселона»);

8. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

9. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

12. Джуд Беллингем («Реал»);

13. Вильям Салиба («Арсенал»);

14. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»);

15. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

16. Деклан Райс («Арсенал»);

17. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

18. Джамал Мусиала («Бавария»);

19. Жоау Невеш («ПСЖ»);

20. Хулиан Альварес («Атлетико»);

21. Майкл Олисе («Бавария»);

22. Трент Александер-Арнолд («Реал»);

23. Коул Палмер («Челси»);

24. Витинья («ПСЖ»);

25. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Отметим, что Лионель Месси занял 50-е место, Криштиану Роналду в список не попал.

