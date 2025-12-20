Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
12.00
X
4.00
П2
2.80
Футбол. Англия
перерыв
Борнмут
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.10
П2
7.00
Футбол. Англия
перерыв
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.60
П2
4.00
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
перерыв
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
4.33
X
2.40
П2
2.56
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
1.78
П2
4.90
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
4.20
X
1.70
П2
5.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.77
П2
4.45
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.80
П2
5.90
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
2
:
Фрайбург
2
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.90
П2
20.00
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.96
П2
6.30
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.84
П2
2.12
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.90
П2
3.10
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.09
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.25
П2
4.10
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.45
X
4.15
П2
1.59
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.90
П2
13.00
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

«Откололся кусочек кости на руке». Подробности перелома Сафонова раскрыл тренер сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал подробности травмы отечественного голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Источник: Sport24

17 декабря Сафонов стал героем игры «ПСЖ» против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) за Межконтинентальный кубок, отбив 4 послематчевых 11-метровых удара. Во время серии Матвей получил перелом руки.

«Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил еще два. Констатировать можно, что Матвей пропустит от трех до четырех недель и потом приступит к полноценной подготовке. Но все это время он будет продолжать тренироваться, не задействуя руку.

Хорошо (если можно так выразиться в данной ситуации), что это произошло в тот период, когда “ПСЖ” до конца года остался матч на Кубок Франции, в котором планировался играть Шевалье, а далее команду ждет двухнедельный перерыв, за который Матвей сможет подлечиться. Желаю Матвею скорейшего восстановления и возвращения в состав!» — заявил Кафанов в интервью «Матч ТВ».