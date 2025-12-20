«Откололся кусочек кости на руке». Подробности перелома Сафонова раскрыл тренер сборной России

«Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил еще два. Констатировать можно, что Матвей пропустит от трех до четырех недель и потом приступит к полноценной подготовке. Но все это время он будет продолжать тренироваться, не задействуя руку.



Хорошо (если можно так выразиться в данной ситуации), что это произошло в тот период, когда “ПСЖ” до конца года остался матч на Кубок Франции, в котором планировался играть Шевалье, а далее команду ждет двухнедельный перерыв, за который Матвей сможет подлечиться. Желаю Матвею скорейшего восстановления и возвращения в состав!» — заявил Кафанов в интервью «Матч ТВ».