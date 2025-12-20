«Порту» подписал контракт с 41-летним футболистом Тиагу Силвой

Силва является победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира в составе английского «Челси», за который он играл с 2020 по 2024 год. До перехода в «Челси» защитник выступал за французский «Пари Сен-Жермен», итальянский «Милан», а также бразильские «Жувентуде» и «Флуминенсе». В январе 2005 года он перешел в московское «Динамо» на правах аренды, но не провел за команду ни одного матча из-за болезни. Футболист является чемпионом Италии и семикратным чемпионом Франции.