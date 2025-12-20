В сети появилась реклама мессенджера MAX с Дзюбой

В сети опубликовано видео, сделанное в стиле известного ролика эротического содержания с участием форварда.
Полуобнаженный 37-летний футболист лежит в постели и снимает себя на камеру, приговаривая: «О да! А что у тебя есть еще? М-м-м! Как же ты круто выглядишь!».
Затем он направляет объектив в сторону нижней части своего тела — и становится понятно, что он листает ленту сообщений в мессенджере, держа телефон в области пояса.
