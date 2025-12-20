В сети появилась реклама мессенджера MAX с Дзюбой

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
0
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.80
П2
1.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.50
П2
9.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.97
X
2.35
П2
4.30
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
5.00
П2
2.80
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.19
П2
13.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
0
:
Унион Б
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
1.15
П2
6.90
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
9.25
X
1.27
П2
8.75
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.13
П2
14.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
7.80
П2
1.16
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.00
П2
6.50
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.84
П2
2.12
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.90
П2
3.10
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.09
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.25
П2
4.10
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.45
X
4.15
П2
1.59
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.90
П2
13.00
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

В сети появилась реклама мессенджера MAX с Дзюбой

Появился видеоролик, в котором Артем Дзюба рекламирует мессенджер MAX.

Источник: Спортс"

В сети опубликовано видео, сделанное в стиле известного ролика эротического содержания с участием форварда.

Полуобнаженный 37-летний футболист лежит в постели и снимает себя на камеру, приговаривая: «О да! А что у тебя есть еще? М-м-м! Как же ты круто выглядишь!».

Затем он направляет объектив в сторону нижней части своего тела — и становится понятно, что он листает ленту сообщений в мессенджере, держа телефон в области пояса.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше