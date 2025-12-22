Уоддл о Неймаре: «Ему не подходит АПЛ, трансфер был бы коммерческим шагом. Он должен попасть в сборную Бразилии, но они не так сильны — я не вижу их победителями ЧМ»

Хотя это было бы здорово. Я бы определенно посмотрел на такое. Но если говорить реалистично, то речь идет о репутации клуба, а не только о его способностях. Я не говорю, что он плохой игрок — он хороший, — но ему сейчас 33 года. Он перенес серьезную травму, играл в «Сантосе», и, хотя недавно он сделал хет-трик, это совсем другой уровень. На мой взгляд, речь идет скорее о маркетинге, продвижении и повышении узнаваемости, чем об улучшении игры команды на поле", — сказал Уоддл в интервью BestBettingSites.