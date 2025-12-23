Де Лаурентис о победе в Суперкубке: «У вас были сомнения насчет Конте? Со времен Марадоны “Наполи” не выигрывал два трофея за один год»

Я могу лишь сказать болельщикам «Наполи», что в прошлом сезоне у нас были только Серия А и Кубок Италии, но тогда у нас тоже было много травм, и мы постоянно висели на волоске. В этом сезоне произошло то же самое, с той разницей, что у нас гораздо больше игроков, так как мы много инвестировали во время летнего трансферного окна. Так что, несмотря на невезение, нам также повезло в том, что пришлось играть и искать новых футболистов.