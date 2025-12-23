Конте о 2:0 с «Болоньей» в финале Суперкубка: «Приятно отметить Рождество трофеем. “Наполи” провел отличную игру во всех отношениях, но мог быть намного эффективнее»

Не будем забывать, что два года назад «Наполи» проиграл в финале Суперкубка «Интеру». Мы прекрасно знаем, что в футболе значение имеет победитель. Никто не заглядывает в список трофеев, чтобы узнать, вышел ли ты в финал, и это говорит тот, кто много проигрывал в качестве игрока. Я серебряный призер чемпионата мира, чемпионата Европы, я проиграл множество финалов. Это больно, ведь ты знаешь, что прошел отличный путь, но не хватает вишенки на торте. Я хочу отметить работу «Болоньи» и особенно Винченцо Итальяно.