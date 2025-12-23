Ричмонд
Джеррард о Тренте: «Я жалею, что не достиг в “Ливерпуле” того же, что он. У него в руках было все, о чем я мечтал всю карьеру. Перейти в “Реал” ему было намного слож

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард порассуждал о переходе бывшего защитника «красных» Трента Александер-Арнолда в «Реал» минувшим летом.

Источник: Спортс"

"Я прекрасно понимаю, что у каждого есть право [перейти в другой клуб]. Это их карьера, я бы никогда не стал вмешиваться в чье-либо решение с футбольной точки зрения. Конечно, как тренер, ты хочешь защитить себя и клуб.

Стив Макманаман, например, принял правильное решение. Команда «Ливерпуля», за которую он играл, не была конкурентоспособной.

Думаю, переход из «Ливерпуля» в «Реал Мадрид» был огромным шагом, поэтому с футбольной точки зрения это было очевидным решением. Думаю, 9 из 10 человек бы пошли бы на это, и со временем болельщики «Ливерпуля» поняли почему.

Думаю, с Трентом совсем иначе, потому что он играл, пожалуй, в одной из лучших команд «Ливерпуля» за всю историю, в одной из команд-фаворитов Лиги чемпионов, они выигрывал АПЛ. У Трента в руках было то, о чем я мечтал всю свою карьеру. Я до сих пор оглядываюсь назад и жалею, что не достиг того, чего достиг он.

Думаю, решение Трента было, пожалуй, намного сложнее, чем решение Макманамана. Мое же было где-то посередине: мы боролись за внутренние кубки, но «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» были намного сильнее, это было заманчиво, и в финансовом плане они предлагали вдвое больше.

Для меня вопрос был скорее в том, как мне остаться одним из лучших полузащитников Премьер-лиги и как мне сохранить место в сборной Англии? Что будет лучшим вариантом с футбольной точки зрения? Вот что крутилось у меня в голове", — сказал Джеррард для TNT Sports.