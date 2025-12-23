Джеррард о Тренте: «Я жалею, что не достиг в “Ливерпуле” того же, что он. У него в руках было все, о чем я мечтал всю карьеру. Перейти в “Реал” ему было намного слож

Думаю, с Трентом совсем иначе, потому что он играл, пожалуй, в одной из лучших команд «Ливерпуля» за всю историю, в одной из команд-фаворитов Лиги чемпионов, они выигрывал АПЛ. У Трента в руках было то, о чем я мечтал всю свою карьеру. Я до сих пор оглядываюсь назад и жалею, что не достиг того, чего достиг он.