Шалимов о штабе «Спартака»: «Могу помочь Романову. Нужен коллектив из спартаковцев: Тихонов, Мор, миллион людей. А Кахигао смотрит иностранцев»

Бывший игрок «Спартака» и экс-тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что тренерский штаб красно-белых должен состоять из бывших игроков команды.

Источник: Спортс"

После отставки Деяна Станковича с ноября обязанности тренера «Спартака» исполняет Вадим Романов.

"Вокруг Романова нужно создать серьезную команду, включая Тихонова. Нужно создать спартаковскую ауру. Может быть, тогда пойдет дело.

Сейчас «Спартак» в тупике. Нужны свои. Про них мы уже говорим лет 20, десять, а они все иностранцы‑иностранцы — они приезжают и уезжают. Нужны те, кто прошел школу «Спартака».

Романова нужно усилить, чтобы у него за спиной были не молодые ребята, а посерьезнее. Но при этом без претензий стать главным тренером, подсидеть. Я же вот где‑то сказал, что могу пойти Романову помочь, но это только из‑за «Спартака». К другому помощником не пойду, а вот «Спартаку» я готов помочь.

Нужно создать коллектив из спартаковцев: Тихонов, Мор, миллион людей. А Кахигао смотрит иностранцев. «Спартак» стоит особняком. У них есть стиль, а у других команд его не было", — сказал Шалимов.