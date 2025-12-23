Шалимов о штабе «Спартака»: «Могу помочь Романову. Нужен коллектив из спартаковцев: Тихонов, Мор, миллион людей. А Кахигао смотрит иностранцев»

Романова нужно усилить, чтобы у него за спиной были не молодые ребята, а посерьезнее. Но при этом без претензий стать главным тренером, подсидеть. Я же вот где‑то сказал, что могу пойти Романову помочь, но это только из‑за «Спартака». К другому помощником не пойду, а вот «Спартаку» я готов помочь.