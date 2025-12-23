Тарханов не верит в обмен Гонду на Дивеева: «Это ведущие позиции. Фейковые новости, мне кажется»

"Мне кажется, что это все фейковые новости. Потому что это ведущие позиции, Дивеев укрепляет оборону, хорошо играет в атаке и забивает голы. Не думаю, что ЦСКА готов отдать такого защитника.
Агент не опроверг? Ну, они всегда так. Хотя, конечно, «Зенит» — это претендент на чемпионство, а армейская команда — один из лидеров РПЛ. Агенты — это агенты, а когда клуб скажет — тогда можно поверить. Я пока что в это не верю.
Если трансфер состоится, то это нельзя будет назвать провалом армейской команды. Но это все равно будет неприятным моментом для ЦСКА, ибо Игорь занимает ведущую позицию в обороне", — сказал экс-тренер клубов РПЛ.