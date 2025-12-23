Талалаев о «Балтике»: «Поучаствуем в борьбе за чемпионство. Будем грызться до последнего укуса, во все зубы»

— Кого считаете главным претендентом или претендентами на золото?
— На мой взгляд, «Краснодар» и «Зенит». Петербуржцы постепенно раскручивают обороты, а то, что у Семака и штаб грамотный, и возможностей больше, чем у других, все знают.
«Краснодар» продолжает прошлогодний чемпионский поход. Мне нравится качество его игры и вообще то, как все происходит в этом клубе. Это вообще ключевой для нашего футбола пример, как можно за 17 лет с нуля построить клуб — гегемон страны.
Плюс ЦСКА, если купит качественного нападающего, может вмешаться в борьбу за титул.
Уверен, и мы поборемся, поучаствуем в борьбе за чемпионство. Мы не отказываемся от нее и будем грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть, — сказал Талалаев.
После 18 туров «Балтика» занимает в таблице 5-е место.