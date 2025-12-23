Ричмонд
Невилл о 1-м голе Роджерса «МЮ»: «Йоро должен выбрасываться и вступать с ним в борьбу за пределами штрафной»

Гари Невилл раскритиковал игру защитника «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро в эпизоде с первым пропущенным голом в матче АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

На 45-й минуте 20-летний француз не вступил в борьбу с Морганом Роджерсом на фланге, в итоге хавбек бирмингемцев сместился в центр и поразил дальний угол ворот «МЮ».

«Макгинн после небольшого единоборства с Шоу делает заброс [на Роджерса], а Йоро не пытается его остановить, он семенит, правый центральный защитник “Ман Юнайтед”. И я подумал: “Ой, у тебя могут быть проблемы”, ведь Роджерс умеет это делать.

Безусловно, Йоро должен быстрее выбрасываться, он должен вступать с ним в борьбу за пределами штрафной. Но раз он этого не делает, у Роджерса полная свобода действий, и, боже мой, как же он это делает! «- сказал экс-защитник “МЮ”.