Невилл о 1-м голе Роджерса «МЮ»: «Йоро должен выбрасываться и вступать с ним в борьбу за пределами штрафной»

Безусловно, Йоро должен быстрее выбрасываться, он должен вступать с ним в борьбу за пределами штрафной. Но раз он этого не делает, у Роджерса полная свобода действий, и, боже мой, как же он это делает! «- сказал экс-защитник “МЮ”.