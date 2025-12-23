Мартинес о том, забьет ли Роналду 1000 голов за карьеру: «Секрет Криштиану — быть лучшим сегодня и наслаждаться каждым днем. Не думаю, что это его цель»

— Роналду уже забил 955 голов. Достигнет ли он отметки в 1000 мячей?
— Криштиану находится на отличном этапе карьеры. И он достиг этого, потому что живет настоящим моментом.
Когда он говорит о целях, то избегает долгосрочного планирования: достичь 1000 игр, сыграть определенное количество матчей…
Его секрет в том, чтобы быть лучшим сегодня и наслаждаться каждым днем.
Эта цифра [по числу голов] станет следствием того, когда он решит завершить карьеру. Но не думаю, что это его цель, — сказал Роберто Мартинес.