Мартинес о том, забьет ли Роналду 1000 голов за карьеру: «Секрет Криштиану — быть лучшим сегодня и наслаждаться каждым днем. Не думаю, что это его цель»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил шансы Криштиану Роналду забить 1000 голов в карьере.

Источник: Спортс"

— Роналду уже забил 955 голов. Достигнет ли он отметки в 1000 мячей?

— Криштиану находится на отличном этапе карьеры. И он достиг этого, потому что живет настоящим моментом.

Когда он говорит о целях, то избегает долгосрочного планирования: достичь 1000 игр, сыграть определенное количество матчей…

Его секрет в том, чтобы быть лучшим сегодня и наслаждаться каждым днем.

Эта цифра [по числу голов] станет следствием того, когда он решит завершить карьеру. Но не думаю, что это его цель, — сказал Роберто Мартинес.