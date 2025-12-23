Месси — финалист премии «Король Америки». Лионель ни разу не выигрывал приз

Месси может выиграть награду впервые в карьере. В прошлом году восьмикратный обладатель «Золотого мяча» набрал 14 голосов и занял пятое место. Тогда приз достался выступающему теперь за «Зенит» Луису Энрике Андре — в тот момент он играл за «Ботафого».