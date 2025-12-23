Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Можно и нас вызвать — тоже какие-нибудь рекорды побьем, сейчас время такое. Мои голы за “Красную Пресню” что-то не считают»

В наше время такого не было. Можно покопаться и тоже что-то найти. По ощущениям, смотришь на некоторых — у них за карьеру 10 мячей, причем многие в каком-то другом чемпионате. Тогда и мне посчитайте — я когда из школы вышел, тоже забивал за «Красную Пресню» у Олега Ивановича Романцева, но мне эти голы что-то не считают. А я там забивал, когда мне 16 лет было", — сказал Мостовой.