Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Можно и нас вызвать — тоже какие-нибудь рекорды побьем, сейчас время такое. Мои голы за “Красную Пресню” что-то не считают»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с голами Александра Кержакова и Артема Дзюбы за национальную команду.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

"Сейчас такое время, что можно всех вызывать. Сколько раз мы уже играли с командами второй сотни [рейтинга ФИФА]. Что в этом такого?! Можно и нас вызвать — тоже какие-нибудь рекорды побьем.

В наше время такого не было. Можно покопаться и тоже что-то найти. По ощущениям, смотришь на некоторых — у них за карьеру 10 мячей, причем многие в каком-то другом чемпионате. Тогда и мне посчитайте — я когда из школы вышел, тоже забивал за «Красную Пресню» у Олега Ивановича Романцева, но мне эти голы что-то не считают. А я там забивал, когда мне 16 лет было", — сказал Мостовой.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше