Аршавин об Антони в «МЮ»: «Маленький такой, все назад, пару финтов, тык-тык-тык — я спросил: “Что это за доходяга?” Мне ответили: “Да мы его два дня назад за 100 м

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как впервые увидел игру Антони за «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

Антони перешел в «МЮ» из «Аякса» в августе 2022 года за 95+5 млн евро. Летом 2025-го бразилец перешел в «Бетис».

«Я вообще не знал, кто такой Антони. Мы случайно там оказались, в тот день королева умерла, и вообще игру могли отменить. И там белобрысый он, по-моему, был — такой маленький, знаешь, “тык-тык-тык”. Он мне, кстати, зенитовского Артура напомнил (сейчас Артур выступает за “Ботафого” — Спортс»"). Все назад, принимает что-то, пару финтов, тык-тык-тык.

Я говорю: «Что за футболист? Что это за доходяга?» Они говорят: «Да вот, мы его за 100 миллионов два дня назад купили», — сказал Аршавин.