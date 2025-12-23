Аршавин об Антони в «МЮ»: «Маленький такой, все назад, пару финтов, тык-тык-тык — я спросил: “Что это за доходяга?” Мне ответили: “Да мы его два дня назад за 100 м

«Я вообще не знал, кто такой Антони. Мы случайно там оказались, в тот день королева умерла, и вообще игру могли отменить. И там белобрысый он, по-моему, был — такой маленький, знаешь, “тык-тык-тык”. Он мне, кстати, зенитовского Артура напомнил (сейчас Артур выступает за “Ботафого” — Спортс»"). Все назад, принимает что-то, пару финтов, тык-тык-тык.