«Наполи» и «Пиза» тратят на зарплаты более 80% выручки. Зимой клубы смогут тратить на трансферы не больше, чем заработают на продаже игроков

Независимая комиссия, оценивающая финансовое положение футбольных и баскетбольных клубов Италии, выявила, что расходы на зарплаты двух клубов Серии А — «Наполи» и «Пизы» — превышают 80% от доходов. В связи с этим в ближайшее трансферное окно клубы смогут подписывать новых игроков лишь при условии нулевого баланса — расходы на трансферы не должны превышать доходов от продажи игроков.
В свою очередь, «Лацио» и «Комо», ранее столкнувшиеся с аналогичной проблемой, выполнили необходимые требования и не будут ограничены на трансферном рынке зимой.
Отмечается, что в летнее трансферное окно на «Наполи» и «Пизу» может быть наложен запрет на регистрацию новичком в случае повторного нарушения регламента. При этом порог расходов на зарплаты снизится до 70% от выручки.