Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

«Наполи» и «Пиза» тратят на зарплаты более 80% выручки. Зимой клубы смогут тратить на трансферы не больше, чем заработают на продаже игроков

На «Наполи» наложат ограничения в зимнее трансферное окно.

Источник: Спортс"

Независимая комиссия, оценивающая финансовое положение футбольных и баскетбольных клубов Италии, выявила, что расходы на зарплаты двух клубов Серии А — «Наполи» и «Пизы» — превышают 80% от доходов. В связи с этим в ближайшее трансферное окно клубы смогут подписывать новых игроков лишь при условии нулевого баланса — расходы на трансферы не должны превышать доходов от продажи игроков.

В свою очередь, «Лацио» и «Комо», ранее столкнувшиеся с аналогичной проблемой, выполнили необходимые требования и не будут ограничены на трансферном рынке зимой.

Отмечается, что в летнее трансферное окно на «Наполи» и «Пизу» может быть наложен запрет на регистрацию новичком в случае повторного нарушения регламента. При этом порог расходов на зарплаты снизится до 70% от выручки.