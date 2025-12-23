«Наполи» и «Пиза» тратят на зарплаты более 80% выручки. Зимой клубы смогут тратить на трансферы не больше, чем заработают на продаже игроков

Независимая комиссия, оценивающая финансовое положение футбольных и баскетбольных клубов Италии, выявила, что расходы на зарплаты двух клубов Серии А — «Наполи» и «Пизы» — превышают 80% от доходов. В связи с этим в ближайшее трансферное окно клубы смогут подписывать новых игроков лишь при условии нулевого баланса — расходы на трансферы не должны превышать доходов от продажи игроков.