Перес поздравил болельщиков «Реала» с католическим Рождеством: «Мы разделили много радостных моментов и продолжаем стремиться к новым ярким победам»

«Мы в мадридском “Реале” хотим быть рядом с вами в эти особые праздничные дни и посылаем вам наши наилучшие пожелания счастья, чтобы вы могли насладиться этим Рождеством со своими семьями и близкими. Это также время вспомнить о тех, кого больше нет с нами, но кто навсегда останется в нашей памяти.
Это время солидарности, в которое мы становимся ближе, чем когда-либо, к наиболее уязвимым людям в нашем обществе. Благотворительный фонд «Реала» представлен более чем в 100 странах, ежегодно помогая 400 000 человек, особенно детям, подвергающимся риску социальной изоляции, во всех уголках мира.
Мы помним о ценностях «Реала», которые необходимы для понимания того, что представляет собой наш клуб для миллионов людей, объединенных таким универсальным чувством, как мадридизм. Эти ценности — труд, самопожертвование, постоянное совершенствование, уважение, смирение и солидарность — позволяют нам противостоять любым невзгодам.
Эти принципы и сплоченность всех мадридиста позволили нам пережить один из самых успешных периодов в нашей истории. Мы разделили много радостных моментов и продолжаем стремиться к новым ярким победам. Я желаю вам счастливого Рождества, и пусть новый 2026 год принесет нам здоровье, работу, мир и всеобщую солидарность", — сказал Перес.