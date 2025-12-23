Дженнаро Гаттузо: «Согласился возглавить сборную Италии без раздумий, миллионы людей хотели бы оказаться на моем месте. На мне большая ответственность»

На мне лежит большая ответственность, но я ощущал ее даже в двенадцать лет: когда я приехал в «Перуджу», я сидел в комнате, думая, что не могу вернуться домой, иначе у меня ничего не получится. Я всю жизнь был под давлением. Я надеюсь сделать все, что в моих силах, и вместе с игроками принести радость всей Италии", — сказал Гаттузо в интервью Vivo Azzurro TV.