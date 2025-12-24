Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

«Рома» представила технико-экономическое обоснование для нового стадиона: «Клуб намерен обеспечить Рим современной ареной, котороая станет предметом гордости для города и его жителей»

Руководство «Ромы» представило властям Рима проект технико-экономического обоснования для нового спортивного комплекса в районе Пьетралата.

Источник: Спортс"

Документ подробно описывает, каким будет стадион, его стоимость и какое влияние он окажет на близлежащий район. Данный шаг предшествует разработке окончательного проекта, который, как отмечает клуб, «представляет собой итог глубокой работы, выполненной с технической строгостью, вниманием к устойчивому развитию и с четким видением: подарить городу Риму и его жителям стадион, достойный их истории, их страсти и их будущего»."Новый стадион будет отличаться монументальным, самым большим в Европе фанатским сектором, задуманным как пульсирующее сердце арены и символ романистской страсти. Иконическая архитектура, вдохновленная римскими традициями, с современными линиями и прочной связью с местной территорией.

Современные, многофункциональные пространства, спроектированные так, чтобы проживать опыт «Ромы» не только в дни матчей. Целенаправленные меры по улучшению мобильности, сервисов, экологической устойчивости и городской интеграции — с целью создания спортивного и социального центра, значимого для всей столицы.

Передача окончательного проекта представляет собой конкретный шаг к началу работ и подтверждает решимость клуба обеспечить Рим современным, экологически устойчивым и экономически надежным стадионом, который сможет стать предметом гордости для города и всех его жителей.

Масштаб проекта, современность арены, потенциальное городское влияние и предполагаемые сроки позволили включить стадион в Пьетралата в число возможных арен для проведения матчей чемпионата Европы УЕФА 2032 года. «Рома» продолжает работать со страстью, ответственностью и амбициями: будущее нашего дома становится все ближе. Вперед «Рома», — говорится в заявлении клуба.