«Рома» представила технико-экономическое обоснование для нового стадиона: «Клуб намерен обеспечить Рим современной ареной, котороая станет предметом гордости для города и его жителей»

Документ подробно описывает, каким будет стадион, его стоимость и какое влияние он окажет на близлежащий район. Данный шаг предшествует разработке окончательного проекта, который, как отмечает клуб, «представляет собой итог глубокой работы, выполненной с технической строгостью, вниманием к устойчивому развитию и с четким видением: подарить городу Риму и его жителям стадион, достойный их истории, их страсти и их будущего»."Новый стадион будет отличаться монументальным, самым большим в Европе фанатским сектором, задуманным как пульсирующее сердце арены и символ романистской страсти. Иконическая архитектура, вдохновленная римскими традициями, с современными линиями и прочной связью с местной территорией.