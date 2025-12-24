«Рома» представила технико-экономическое обоснование для нового стадиона: «Клуб намерен обеспечить Рим современной ареной, котороая станет предметом гордости для города и его жителей»

Документ подробно описывает, каким будет стадион, его стоимость и какое влияние он окажет на близлежащий район. Данный шаг предшествует разработке окончательного проекта, который, как отмечает клуб, «представляет собой итог глубокой работы, выполненной с технической строгостью, вниманием к устойчивому развитию и с четким видением: подарить городу Риму и его жителям стадион, достойный их истории, их страсти и их будущего»."Новый стадион будет отличаться монументальным, самым большим в Европе фанатским сектором, задуманным как пульсирующее сердце арены и символ романистской страсти. Иконическая архитектура, вдохновленная римскими традициями, с современными линиями и прочной связью с местной территорией.
Современные, многофункциональные пространства, спроектированные так, чтобы проживать опыт «Ромы» не только в дни матчей. Целенаправленные меры по улучшению мобильности, сервисов, экологической устойчивости и городской интеграции — с целью создания спортивного и социального центра, значимого для всей столицы.
Передача окончательного проекта представляет собой конкретный шаг к началу работ и подтверждает решимость клуба обеспечить Рим современным, экологически устойчивым и экономически надежным стадионом, который сможет стать предметом гордости для города и всех его жителей.
Масштаб проекта, современность арены, потенциальное городское влияние и предполагаемые сроки позволили включить стадион в Пьетралата в число возможных арен для проведения матчей чемпионата Европы УЕФА 2032 года. «Рома» продолжает работать со страстью, ответственностью и амбициями: будущее нашего дома становится все ближе. Вперед «Рома», — говорится в заявлении клуба.