Ламин Ямаль: «Я стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы проснуться среди ночи и поесть печенья. Вот почему у меня не может быть девушки»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о необычной привычке.

Источник: Спортс"

Испанский футболист запустил свой канал на YouTube — за два дня он набрал более миллиона подписчиков. В первом видео Ямаль провел экскурсию по своему дому.

«Я стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы проснуться среди ночи. И вы скажете, что я просыпаюсь ночью, чтобы посмотреть на время и сказать: “Я могу еще поспать”.

Нет, я делаю это, чтобы поесть печенья. Мне это нравится. Это мой любимый вариант. Вот почему у меня не может быть девушки — потому что я просыпаюсь по ночам", — сказал Ямаль в ролике.

