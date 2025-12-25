Ричмонд
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Смолов об открытости медиафутбола: «Представь, если Сперцян и Глушенков начнут: “Да ты, дрова, никуда не уедешь”. А в ответ: “А ты себя видел? Лудик”. Имидж клуба портится»

Президент 2Drots Жека и Федор Смолов сравнили открытость медиафутбола и профессионального футбола.

Источник: Спортс"

Жека: «Мне нравится медиафутбол тем, что на тот же “Стол” [ютуб-шоу в разговорном формате] могут прийти президент команды, тренер, игрок и там поругаться, достать все, что есть в клубе и обсудить. Я думаю, это то, что вовлекает аудиторию. Этого не хватает большому футболу. Там наверняка есть что рассказать».

Федор Смолов: «Наверняка есть. Но ты представляешь, если придут Эдик Сперцян и Максим Глушенков. И начнут: “Да ты, дрова, никуда не уедешь”. А в ответ: “А ты себя видел? Лудик”. Ну, блин, камон. Имидж клуба, который ты выстраиваешь, портится.

Как ты привлечешь болельщиков? Например, семья с восьмилетним ребенком. У тебя, условно, Глушенков. Он и так иногда может сказать что-то неоднозначное. А представь, если он будет разговаривать, как у вас на «Столе» делают. Я бы на месте отца задумался. А сын, например болеет за «Зенит»: «Пап, а ты видел, что сказал Макс? Пошли». А я такой: «Да ничего умного он не сказал». И у меня сразу рождаются сомнения: а стоит ли? Это репутационные риски для клуба".

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше