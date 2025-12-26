Лебеф о «Золотом мяче»: «Мбаппе и Холанду будет тяжело выиграть. Это безумие, когда мы говорим, что Витинья и Невеш из “ПСЖ” важнее форварда с 40 голами, но сейчас ценятся победители»

Я очень хочу, чтобы Мбаппе выиграл «Золотой мяч», потому что он невероятный игрок. Но сейчас главными становятся те, кто выигрывает трофеи, такие как Родри, как раньше Бускетс, как Кроос, — те, кто создает игру и работает на всех позициях — и в обороне, и в атаке. Универсальные игроки. Без таких игроков, без Нголо Канте и Деклана Райса, Клода Макелеле и Каземиро, который был лучшим в «Реале», выполнял черную работу и при этом занимался созиданием, — без них не обходятся большие команды.