Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.59
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Марсело назвал Месси самым сложным соперником. В список экс-защитника «Реала» также вошли Навас, Прието и Педро

Бывший защитник «Реала» Марсело ответил на вопрос о самых сложных соперниках, против которых ему приходилось играть.

Источник: Спортс"

Марсело отреагировал: «Ух, эти ребята действительно доставляли мне проблемы».

Первым бразилец назвал Лионеля Месси, которого он с улыбкой описал как «очень сложного соперника».

Затем он упомянул экс-футболиста «Севильи» Хесуса Наваса.

«Он тоже создавал мне проблемы», — отметил Марсело.

Далее экс-защитник назвал бывшего полузащитника «Реал Сосьедад» Хаби Прието.

«Людям он казался довольно обычным, но на самом деле с ним было невероятно сложно. Я не думал, что он будет так бегать или что-то делать… Но он был молодцом», — объяснил Марсело.

В завершение списка бразилец добавил экс-полузащитника «Барселоны» Педро.

