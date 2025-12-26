Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.60
П2
10.75
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.39
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.52
X
4.53
П2
1.58
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Эктор Бельерин: «Я стал футболистом, который читает книги, экологом, модником. На меня навешивают ярлыки. Я понимаю стереотипы и мемы про показную маскулинность»

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин высказался о своих увлечениях.

Источник: Спортс"

"Я понял, что сколько бы я ни играл в футбол и как бы все ни было загнано в рамки правил, мне нравились и другие вещи. В том числе — одеваться иначе. Я вырос среди швейных машинок, и это тоже меня интересовало. Я понимаю стереотипы и мемы про показную маскулинность, но это палка о двух концах.

Есть мужчины, которые пытаются найти свое место, где им было бы комфортно вне традиционной доминирующей маскулинности, и насмешки могут их отпугнуть. То же и про мемы. Но есть ребята в очень уязвимом положении, которые из-за этого уходят в другую крайность.

Возвращаясь к вопросу, я чувствую, что вдруг стал футболистом, который читает книги, экологом, модником… На меня навешивают ярлыки, но это вещи, которые я делаю с тех пор, как увидел в себе возможность и силу их делать", — сказал Бельерин в интервью El Mundo.