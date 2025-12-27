Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
П1
3.45
X
3.19
П2
2.34
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
П1
5.40
X
4.50
П2
1.60
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
П1
5.10
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
П1
1.98
X
3.46
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
П1
1.42
X
5.20
П2
8.50
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Борнмут
П1
2.31
X
3.66
П2
3.05
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Эвертон
П1
3.90
X
3.36
П2
2.08
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вулверхэмптон
П1
1.25
X
6.95
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Фулхэм
П1
2.74
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
П1
3.15
X
3.15
П2
2.56
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Астон Вилла
П1
1.88
X
4.02
П2
4.23
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Ван Дейк о критике: «Соцсети — опасное место. 20 лет назад все просто играли в футбол — и получили статус легенд. Не переступать черту — это ответственность бывших топ-игроков на телевидении&

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями на тему критики в социальных сетях и со стороны бывших футболистов.

Источник: Спортс"

"Вокруг слишком много шума. Для следующего поколения это будет очень сложно. Порой это становится просто смешно. Платформ [для высказываний] становится все больше и больше, и мы с Мохамедом Салахом постоянно говорим молодым игрокам — держитесь подальше от социальных сетей.

Часто можно услышать: «Вы должны просто с этим смириться». Нет, так не работает. Давайте просто играть в футбол. Так делали десять, 20 лет назад, и все получили статус легенд. На этих платформах все крутится вокруг кликов и того, кто хочет высказаться первым.

Например, я поговорил с Амарой Налло [после его удаления в матче против «Кристал Пэлас»] и сказал: «Не заходи в социальные сети, будь со своей семьей». У нас был долгий разговор. Я также разговаривал с ним, когда его удалили в матче против ПСВ [в январе прошлого года]. Если бы он потом зашел в социальные сети, никогда не знаешь, что могло бы произойти. Это очень опасное место.

Я не говорю, что социальные сети — это сплошное зло, их можно использовать для множества позитивных вещей. Но в этой профессии, когда тебе 20 лет, ты живешь один, и, может быть, у тебя была неудачная игра. Ты приходишь домой после тренировки, уже пять вечера. Что ты будешь делать остаток вечера? Скорее всего, будешь листать ленту в телефоне. И что потом?

Вот почему я считаю, особенно в отношении бывших топ-игроков, выступающих по телевидению, что на них лежит ответственность — не переступать черту.

Понимаю, что критика — часть футбола. Критика нашей игры на поле, если она оправдана, абсолютно справедлива, и как профессиональные футболисты мы должны это принять.

Я не говорю, что никогда не нужно критиковать, но, с другой стороны, нужно помнить о том, как мы заботимся о следующем поколении игроков.

В наши дни любое сказанное слово, даже самое незначительное, может быстро распространиться и разрастись, особенно если это говорит легенда футбола. Тогда люди тут же подхватят это и раздуют из этого большую проблему", — сказал Вирджил ван Дейк.