Ван Дейк о критике: «Соцсети — опасное место. 20 лет назад все просто играли в футбол — и получили статус легенд. Не переступать черту — это ответственность бывших топ-игроков на телевидении&

Например, я поговорил с Амарой Налло [после его удаления в матче против «Кристал Пэлас»] и сказал: «Не заходи в социальные сети, будь со своей семьей». У нас был долгий разговор. Я также разговаривал с ним, когда его удалили в матче против ПСВ [в январе прошлого года]. Если бы он потом зашел в социальные сети, никогда не знаешь, что могло бы произойти. Это очень опасное место.