Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
2.05
П2
2.41
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Райан не заинтересован в переходе в «Зенит», он хочет играть в топ-лигах. «Бавария» контактирует с вингером, «Васко» оценивает его в 50 млн евро (UOL)

«Баварии» интересен «Васко да Гама» Райан.

Источник: Спортс"

По информации UOL, мюнхенцы давно следят за игроком, но стали активнее контактировать с его представителями в последнее время. Официальных предложений еще не было, но бразильский клуб знает об интересе «Баварии» к футболисту.

«Васко да Гама» оценивает Райана в 50 миллионов евро, но готов обсудить потенциальный трансфер за сумму чуть ниже 45 млн. Ранее сообщалось, что предложение «Зенита» на сумму 30 млн евро было отклонено.

Утверждается, что сам Райан не проявлял особого интереса к переходу в Россию. Он хочет играть за крупный клуб, выступающий в одной из топ-5 лиг.

За ситуацией вокруг вингера также следила «Барселона», однако сейчас интерес каталонцев к нему охладел. Они считаются аутсайдерами в борьбе за 19-летнего бразильца.

В составе взрослой команды «Васко да Гама» Райан провел 98 матчей и забил 23 гола.