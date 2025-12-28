Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Эмери не считает «Виллу» претендентом на титул, несмотря на 3-е место: «Ливерпуль», «Челси» сейчас больше нас претендуют на верхние места. Впереди еще около 20 матчей"

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил шансы команды на чемпионство в АПЛ.

Источник: Спортс"

Бирмингемский клуб в субботу обыграл «Челси» на выезде со счетом 2:1 и после 18 матчей занимает 3-е место с отставанием в 3 очка от лидирующего «Арсенала».

«Астон Вилла» встретится с «канонирами» в следующем туре.

О возможности сравняться по очкам с «Арсеналом» в случае победы над ним во вторник.

«Мы играем против “Арсенала”, и мы намерены дать бой. Мы не собираемся говорить о наших целях в чемпионате до 34-го тура, потому что есть команды с огромным потенциалом по набору очков — такие как “Ливерпуль”, “Челси”, и именно они сейчас больше нас претендуют на верхние места.

Конечно, мы показываем очень хорошую игру, у нас серия побед, мы здорово идем. В первом тайме мы действовали великолепно, хотя и испытывали трудности. Но во втором тайме — как и на протяжении всего сезона — мы становимся лучше и при этом сохраняем скромность".

О том, считает ли он свою команду участником чемпионской гонки.

Нет. Чемпионат состоит из 38 матчей. Если бы он заканчивался завтра, то игра с «Арсеналом» действительно завершала бы сезон. Но впереди еще около 20 матчей", — сказал Эмери.