Эмери не считает «Виллу» претендентом на титул, несмотря на 3-е место: «Ливерпуль», «Челси» сейчас больше нас претендуют на верхние места. Впереди еще около 20 матчей"

Бирмингемский клуб в субботу обыграл «Челси» на выезде со счетом 2:1 и после 18 матчей занимает 3-е место с отставанием в 3 очка от лидирующего «Арсенала».
«Астон Вилла» встретится с «канонирами» в следующем туре.
О возможности сравняться по очкам с «Арсеналом» в случае победы над ним во вторник.
«Мы играем против “Арсенала”, и мы намерены дать бой. Мы не собираемся говорить о наших целях в чемпионате до 34-го тура, потому что есть команды с огромным потенциалом по набору очков — такие как “Ливерпуль”, “Челси”, и именно они сейчас больше нас претендуют на верхние места.
Конечно, мы показываем очень хорошую игру, у нас серия побед, мы здорово идем. В первом тайме мы действовали великолепно, хотя и испытывали трудности. Но во втором тайме — как и на протяжении всего сезона — мы становимся лучше и при этом сохраняем скромность".
О том, считает ли он свою команду участником чемпионской гонки.
Нет. Чемпионат состоит из 38 матчей. Если бы он заканчивался завтра, то игра с «Арсеналом» действительно завершала бы сезон. Но впереди еще около 20 матчей", — сказал Эмери.