Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

«Фенербахче» хочет арендовать Фраттези с обязательным выкупом и готов предложить «Интеру» 40 млн евро. «Юве», «Наполи» и «Рома» тоже интересуются хавбеком (SportMediaset)

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези интересен «Фенербахче».

Источник: Спортс"

По информации SportMediaset, турецкий клуб хочет взять 26-летнего футболиста в аренду с обязательным выкупом и готов потратить около 40 миллионов евро.

Интерес к хавбеку также проявляют «Ювентус», «Рома» и «Наполи», но «нерадзурри» не хотят отдавать игрока прямым конкурентам. Вариант с «Фенербахче» считается наиболее предпочтительным для миланцев, поскольку гарантированно принесет им деньги, которые они смогут потратить на приобретение правого защитника. «Интеру» интересен Марко Палестра, за которого «Аталанта» требует 40 миллионов евро.

Чтобы заменить Фраттези, «Интер» может вернуть Александара Станковича из «Брюгге».