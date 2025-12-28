«Фенербахче» хочет арендовать Фраттези с обязательным выкупом и готов предложить «Интеру» 40 млн евро. «Юве», «Наполи» и «Рома» тоже интересуются хавбеком (SportMediaset)

Интерес к хавбеку также проявляют «Ювентус», «Рома» и «Наполи», но «нерадзурри» не хотят отдавать игрока прямым конкурентам. Вариант с «Фенербахче» считается наиболее предпочтительным для миланцев, поскольку гарантированно принесет им деньги, которые они смогут потратить на приобретение правого защитника. «Интеру» интересен Марко Палестра, за которого «Аталанта» требует 40 миллионов евро.