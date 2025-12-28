Ричмонд
Спаллетти о 2:0 с «Пизой»: «Юве» играл не в лучшем темпе несколько минут, но потом контролировал ход игры. Мы хорошая команда, но должны доказывать это каждый раз, выходя на поле"

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Пизой» в 17-м туре Серии А (2:0).

«Мы играли не в лучшем темпе несколько минут, особенно в первом тайме. Но затем мы контролировали ход игры на протяжении всего матча. Мы заслужили забить гол в тот момент».

Про Жегрову.

"У него была высокая температура три дня. У меня были сомнения по поводу его физической формы, но он хорошо показал себя. Он придал нашей игре качества, Тюрам также прибавил во втором тайме. Мне понравился Миретти. Эта победа вселяет энтузиазм.

Нам было непросто играть против «Пизы» из-за физических данных их игроков. Им немного не повезло, когда они дважды попали в каркас. Мы хорошая команда, но должны доказывать это каждый раз, когда выходим на поле. А не только на словах", — сказал Спаллетти.