Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.11
П2
8.50
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Ларин о легионерах в РПЛ: «Отняли огромное количество игрового времени у россиян, многие из них не сильнее наших»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поддержал предстоящее ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс"

"На одной из последних конференций я привел цифры: около двух с половиной тысяч легионеров за всю историю нашего футбола. Они отняли огромное количество игрового времени у наших футболистов. Многие из этих игроков не сильнее наших.

Также их география — они из 108 стран мира. Подавляющее большинство даже не близко к 50 лучшим, согласно рейтингу ФИФА. Надо ужесточать лимит, чтобы повысить качество легионеров. Когда наши футболисты приезжали в Европу, то они все должны были быть на голову сильнее местных игроков.

А у нас все наоборот. Мы хотим, чтобы наши игроки выиграли конкуренцию у легионеров. Это говорит о том, как мы относимся к нашим талантам", — сказал Ларин.