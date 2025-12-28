Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.13
П2
8.50
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.43
X
4.06
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2

Лосев о Бабаеве в «Спартаке»: «Реакция болельщиков “Динамо” будет максимально жесткой. Неизвестно, как он с этим справится. Посмотрите на Соболева»

Бывший защитник «Динамо» Виктор Лосев высказался о вероятном переходе вингера бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак».

"Если этот трансфер действительно состоится, то для меня он будет просто странным. С одной стороны — молодой футболист, который уходит из родного клуба, где у него только-только начало получаться, где есть доверие и любовь болельщиков.

С другой — столичный клуб, который берет попросту кота в мешке и собирается платить ему огромную зарплату. Хотя Бабаев еще особо ничего не показал на взрослом уровне и огромным талантом никогда не считался.

Плюс в марте нас ждут два кубковых дерби. Представляете, что в случае перехода о себе выслушает Ульви от динамовских болельщиков? Реакция будет максимально жесткой, и еще неизвестно, как он с этим психологически справится.

Вон, посмотрите на Соболева и его статистику после перехода из «Спартака» в «Зенит». А это был признанный мастер и один из лучших нападающих страны, который теперь блистает не на поле, а в основном в уничижительных заголовках статей в интернете", — сказал Лосев.