«Лацио» недоволен судейством в матче с «Удинезе» (1:1). Перед голом Дэвиса на 95-й мяч попал ему в локоть после удара Дзаньоло

«Лацио» требует уважения, единообразия в оценке и большего внимания: эпизоды, явно влияющие на результаты команды и честность соревнований, наносят значительный финансовый ущерб клубу и глубоко подрывают страсть, преданность и самоотверженность болельщиков, поддерживающих нас на всех стадионах и в любой ситуации«, — говорится в заявлении “Лацио”.