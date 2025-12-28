«Лацио» недоволен судейством в матче с «Удинезе» (1:1). Перед голом Дэвиса на 95-й мяч попал ему в локоть после удара Дзаньоло

На 95-й минуте форвард хозяев Кинан Дэвис сравнял счет после того, как чуть ранее его одноклубник Николо Дзаньоло попал ему мячом в локоть, нанеся удар из-за пределов штрафной. Игру обслуживал арбитр Андреа Коломбо.
"Уважая работу и усердие арбитров, мы с растущим негодованием продолжаем фиксировать серию ошибок не в нашу пользу, которые повторяются и трудно поддаются пониманию.
«Лацио» требует уважения, единообразия в оценке и большего внимания: эпизоды, явно влияющие на результаты команды и честность соревнований, наносят значительный финансовый ущерб клубу и глубоко подрывают страсть, преданность и самоотверженность болельщиков, поддерживающих нас на всех стадионах и в любой ситуации«, — говорится в заявлении “Лацио”.