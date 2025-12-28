Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.11
П2
9.00
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.51
X
4.09
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2

«Лацио» недоволен судейством в матче с «Удинезе» (1:1). Перед голом Дэвиса на 95-й мяч попал ему в локоть после удара Дзаньоло

«Лацио» раскритиковал работу судей после ничьей в гостевом матче Серии А с «Удинезе» (1:1).

Источник: Спортс"

На 95-й минуте форвард хозяев Кинан Дэвис сравнял счет после того, как чуть ранее его одноклубник Николо Дзаньоло попал ему мячом в локоть, нанеся удар из-за пределов штрафной. Игру обслуживал арбитр Андреа Коломбо.

"Уважая работу и усердие арбитров, мы с растущим негодованием продолжаем фиксировать серию ошибок не в нашу пользу, которые повторяются и трудно поддаются пониманию.

«Лацио» требует уважения, единообразия в оценке и большего внимания: эпизоды, явно влияющие на результаты команды и честность соревнований, наносят значительный финансовый ущерб клубу и глубоко подрывают страсть, преданность и самоотверженность болельщиков, поддерживающих нас на всех стадионах и в любой ситуации«, — говорится в заявлении “Лацио”.