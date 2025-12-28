Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.11
П2
9.00
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.51
X
4.09
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2

Александр Тихонов о Дзюбе в сборной: «Кому нужен этот бездельник?! У меня тоже рекорд 46 лет не побит. Может, и меня вернуть?»

Александр Тихонов высказался против возможного возвращения Артема Дзюбы.в сборную России.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

"Вызвать Дзюбу в сборную, чтобы он снова побил рекорд по голам? У меня тоже рекорд 46 лет не побит. Может, меня тоже вернуть? Кому нужен этот бездельник?!

Это говорит о нашем плохом (в оригинале используется другое слово — прим. ред.) уровне футбола. Мы же видим, что они играют с какими-то почтальонами. Чили 0:2 проиграли. Вот и весь уровень!" — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше