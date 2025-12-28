Матыцин о Сафонове и Акинфееве: «Олицетворяют успех нашей вратарской школы. Зачем выбирать между ними?»

"Зачем выбирать между Сафоновым и Акинфеевым? Это два ярких представителя нашей вратарской школы. В разные периоды себя проявили, взяв исторические пенальти — Игорь, выступая за сборную на чемпионате мира, долгие годы успешно выступая за национальную команду, а Матвей — в финале Межконтинентального кубка. Думаю, у Сафонова впереди еще много ярких событий.