Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
Матыцин о Сафонове и Акинфееве: «Олицетворяют успех нашей вратарской школы. Зачем выбирать между ними?»

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Олег Матыцин назвал голкиперов Матвея Сафонова («ПСЖ») и Игоря Акинфеева (ЦСКА) олицетворением успеха российской вратарской школы.

"Зачем выбирать между Сафоновым и Акинфеевым? Это два ярких представителя нашей вратарской школы. В разные периоды себя проявили, взяв исторические пенальти — Игорь, выступая за сборную на чемпионате мира, долгие годы успешно выступая за национальную команду, а Матвей — в финале Межконтинентального кубка. Думаю, у Сафонова впереди еще много ярких событий.

Я не сторонник выбора [между ними]. Считаю, что они олицетворяют успех нашей вратарской школы, воспитанниками которой являются", — сказал Матыцин.