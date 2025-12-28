«Сочи-2» не сыграет в следующем сезоне Второй лиги: «Решение носит временный характер»

"Данный шаг обусловлен анализом спортивных результатов команды, а также стратегическим фокусом клуба на развитии академии и молодежного футбола. Кроме того, в настоящее время завершается строительство интерната для воспитанников академии, что также является важным этапом в формировании единой системы подготовки подрастающего поколения футболистов.